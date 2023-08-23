كرة اليد.. وفاق عين توتة يغادر البطولة العربية من ربع النهائي

انتهت مغامرة وفاق عين توتة، ممثل الجزائر، في النسخة الـ38 من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد، في الدور ربع النهائي، وذلك عقب سقوطه اليوم الأربعاء، أمام نادي مضر السعودي.

وانهزم ممثل الجزائر، في مباراة ربع النهائي بنتيجة 30-36، في البطولة التي تحتضنها مدينة “القطيف” السعودية، من الـ 16 إلى الـ 27 أوت الجاري.

للإشارة فقد شارك وفاق عين توتة، في البطولة العربية، بصفته بطلا للقسم الممتاز لكرة اليد، عقب تتويجه في دورة اللقب الثالثة، ماي الماضي على حساب شباب ميلة.