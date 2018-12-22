«كريدي لكل جامعي يرغب في إنشاء شركة بداية من 2019»

قال إنه اجتمع بمديري البنوك أول أمس وطالبهم بتنويع المنتجات.. راوية لـ النهار:

­«سنطبع 180 ألف مليار السنة القادمة بسبب عجز الميزانية»

«القروض الإسلامية في كافة البنوك بعد أسبوعين من الآن»

أكدت الحكومة حاجتها الماسة إلى الاستمرار في الاستعانة بالتمويل غير التقليدي خلال 2019، باعتبارها السنة التي وصفتها بالصعبة، حيث من المرتقب أن تقوم بطبع ألف و800 مليار دينار، بما يعادل مئة وثمانون ألف مليار سنتيم، بسبب عجز الميزانية.

أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في تصريح خص به «النهار»، أهمية استمرار الحكومة في طبع الأموال العام القادم، بإجمالي يصل إلى مئة وثمانين ألف مليار سنتيم، بسبب تسجيل عجز في الميزانية تضاف إلى القيمة التي تم طبعها السنة الجارية، والتي كان قد قدرها الوزير بأزيد من ثلاثمئة وخمسين ألف مليار سنتيم، جزء منها وجه لتمويل الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك».

إلى ذلك، وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على مشروع الصيرفة الإسلامية، أفاد الوزير في حديثه إلى «النهار» دائما، بأن الانطلاقة الرسمية في العمل بقروض «حلال» سيكون شهر جانفي، وأن هيئة الإفتاء التي ستستحدث على مستوى المجلس الإسلامي، ستتكفل بالفصل في نوعية المنتوج البنكي ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، وهو المشروع الذي سيساهم -حسبه- في تحسين نسبة التمويل لكافة الفئات بمن فيها الأسر الجزائر.

وفي رده على الانتقادات التي وجهها بنك الجزائر إلى كافة البنوك في آخر تقاريره لسنة 2017، أعرب عن أسفه لانخفاض قيمة القروض إلى 0.01 مليار دينار، واعترف راوية بحقيقة غياب المنتوجات وفشل البنوك في الترويج لما هو متوفر.

كاشفا عن لقاء كان قد جمعه منذ يومين مع الرؤساء المديرين العامين لكافة البنوك، تحسبا للسنة القادمة والعمل على توسيع رقعة تمويل الشباب خريجي الجامعات لإنشاء مؤسسات مصغرة، والشأن نفسه بالنسبة للفلاحين، من خلال إطلاق امتيازات تتمثل في دفاتر الإدخار «حلال» وقروض استثمارية «حلال» من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر».