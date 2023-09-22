كريستيانو يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، باللباس السعودي والسيف، وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ 93، في المملكة السعودية.

ويحتفل الشعب السعودي غدا السبت، باليوم الوطني، حيث تشارك الأندية الرياضية الاحتفالات بهذا اليوم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ المملكة.

وكان النصر من أوائل المستعدين للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مدته دقيقتين ونصف. يرصد فيه الاحتفالات بتلك المناسبة مع وجود لاعبيه.

وأرفق النصر الفيديو بتعليق: “وطن لأبنائه وللعالم، هُنا نحلم ونحقق، اليوم الوطني السعودي 93”.

وظهر قائد النصر كريستيانو رونالدو في الفيديو وهو يرتدي “البشت” و”الشماغ” ويمسك بالسيف. احتفالا باليوم الوطني للمملكة على الأنغام الشعبية التقليدية.

كما احتفل أيضاً لاعبو الفريق الأجانب بتلك المناسبة، بينهم السنغالي ساديو ماني المنضم للفريق هذا الصيف من بايرن ميونخ الألماني.