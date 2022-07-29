كريكو تستقبل الوزراء المشاركين في الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية
استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الجمعة، نظيرتها التونسية آمال بالحاج موسى وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن، بالقاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين.
و في بيان للوزارة، فقد حلت الوزيرة التونسية بالجزائر صباح اليوم، في إطار المشاركة في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية، من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير.
والذي سيعقد تحت شعار:”المرأة.. نضال، تميز وإبداع” غدا السبت بالمركز الدولي عبد اللطيف برحال، والمنظم بالتنسيق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
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كريكو: رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للتمكين الإقتصادي للمرأة وترقيتها
كريكو: رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للتمكين الإقتصادي للمرأة وترقيتها
كما أكدت وزيرة التضامن كوثر كريكو، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، يولي عناية خاصة للتمكين الإقتصادي للمرأة وترقيتها في مختلف الميادين.
وقالت الوزيرة خلال معرض الأسرة والمرأة تحت شعار “المرأة.. عمل وابداع”:”لقد ارتأينا بمعية القطاعات الوزارية الشريكة في تجسيد البرنامج الوطني لتشجيع المرأة،
على الانخرط في مسار الانتاج الوطني تنظيم هذا اللقاء بعد سنة من انطلاقه تنفيذا للتعليمات المسداة من الحكومة من قبل رئيس الجمهورية.”
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الرئيس تبون يولي عناية خاصة للتمكين الإقتصادي للمراة وترقيتها في مختلف الميادين،
بعد ان اقر لها مكتسبات سياسية بموجب التعديل الدستوري الأخير.
بالمقابل أوضحت كريكو، أن هذه البرامج قد صيغت وفق مخرجات الندوة الدولية للمرأة الريفية المنعقدة في اكتوبر 2020.
والمنظمة في اطار التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
كما جاء انعقاد هذه الندوة رغم الظرف الصحي بسبب جائحة كورونا، دليل على الاهمية
التي توليها الوزارة لتكمين المراة الريفية والماكثة في البيت خاصة، والعاملة عامة وترقيتها عموما.
الى جانب ذالك أشارت الوزيرة عن تكييف نشاطات المرأة المنتجة مع متطلبات الوضع الصحي بتشجيع الترويج الالكتروني.