كريكو تستقبل الوزراء المشاركين في الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الجمعة، نظيرتها التونسية آمال بالحاج موسى وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن، بالقاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين.

و في بيان للوزارة، فقد حلت الوزيرة التونسية بالجزائر صباح اليوم، في إطار المشاركة في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية، من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير.

والذي سيعقد تحت شعار:”المرأة.. نضال، تميز وإبداع” غدا السبت بالمركز الدولي عبد اللطيف برحال، والمنظم بالتنسيق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

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