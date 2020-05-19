كريكو تُشرف على إنطلاق قوافل تضامنية لفائدة العائلات المعوزة بسوق أهراس

قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، بزيارة لسوق أهراس، أين اطلعت على ورشة لتصميم الكمامات والبذلات الواقية.

أين أنجز أساتذة ومتربصون وخياطات متطوعات منذ بداية تفشي جائحة كورونا، 8 آلاف كمامة، بالورشة الكائنة على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين أحمد بارة بمداوروش.

وحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بفايسبوك، أشرفت الوزيرة على انطلاق قافلتين تضامنيتين لجمعيات خيرية وجمعيات للمجتمع المدني تتضمن 820 طردا غذائيا.

وجاءت هذه المساعدات، لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل، أين أعطت السيدة الوزيرة تعليمات لمواصلة هذه القوافل.

ولدى تفقدها لمرفق الأشخاص المسنين بسدراتة، أفادت السيدة الوزيرة بأن التضامن متجذر في المجتمع الجزائري، داعية إلى مرافقة والتكفل الأفضل بهذه الشريحة.

قبل أن تزور المجاهد زروال العمري المدعو مبارك، بمنزله.

وبمشتة البخباخة ببلدية عين سلطان التي تعتبر من مناطق الظل، اطلعت الوزيرة على عدة عمليات تنموية استفادت منها هذه المنطقة من غاز و كهرباء ومياه شرب و شبكة تطهير و تعبيد للطرقات.

وقامت الوزيرة، بالمناسبة، بتوزيع 6 استفادات من آلات خياطة لفائدة نساء ماكثات بالبيت.

كما أعطت كريكو إشارة انطلاق قافلة تضامنية محملة بمواد غذائية لفائدة عائلات معوزة تضررت من تداعيات تدابير الحجر الصحي المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.