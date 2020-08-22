كريكو: سنشجع المنتوج المحلي وسنعمل على خلق مناصب الشغل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم السبت، “سنشجع المنتوج المحلي وسنساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”.

وقالت الوزيرة، في كلمة لها، أنه و”&من مخطط الإنعاش الإقتصادي المصادق عليه مؤخرا، سنعمل على تشجيع المنتوج المحلي وبخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”.

مشيرة في السياق ذاته انه “سيتم العمل جاهدا في محاربة ظاهرة الإتكالية”.

كما أضاف كريكو أن كل جهود الوزارة ستنصب نحو “دعم الإنخراط للفئة الهشة وتشجيع الصناعة التقليدية لإستثمار المحلي”.

كما دعت إلى ضرورة “التحسيس بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي لحماية هذه الفئة”.