كريكو: 1500 مشروع من القرض المصغر خُصص لذوي الإحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، عن البرنامج الوطني القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة الماكثة بالبيت في الإنتاج الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج كان نتاج تعليمات أسداها رئيس الجمهورية، كما أن البرنامج التضامني خلال رمضان سيمس كل الفئات الهشة.

وأضافت كريكو خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن أهداف البرنامج هو التسويق لمنتجات المرأة وترويجها.

وأفادت بأن الأسواق التضامنية المقامة خلال شهر رمضان الهدف منها ترويج وتسويق منتوجات المرأة الريفية.

وأضافت كريكو، أن السوق التضامنية هي تجربة أولى ستستمر على مدار السنة بالتنسيق مع قطاعات أخرى.

وبحسب كريكو، فإن 64 بالمائة من المستفيدين من القرض المصغر هم نساء.

أما بخصوص ذوي الإحتياجات الخاصة، فأكدت الوزيرة، أن هناك سياسة منتهجة لدعم إنخراطهم في النشاط الإقتصادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن 1500 مشروع من القرض المصغر خصصت لهذه الفئة، والكثير منهم حققوا نجاحات.