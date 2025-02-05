كريمة طافر تتباحث مع عدد من نظرائها بكيب تاون 

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، بكيب تاون، مباحتاث مع وزير المعادن والصناعة الموريتاني ووزير الوارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي، ورئيسة المنظمة الإفريقية للمصالح الجيولوجية، والأمين العام بوزارة الصلب الهندية.

وجرت هذه المباحتاث على هامش انعقاد معرض “مينينغ إندابا ” (Mining INDABA) ، الذي تحتضنه مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وتحادثت كريمة طافر، بكيب تاون، مع وزير المعادن والصناعة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، أتيام التجاني. ووزير الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي، ديامانتيو أزيفيدو. بالإضافة إلى رئيسة المنظمة الإفريقية للمصالح الجيولوجية (OAGS)، روخايا سامبا ديين، والأمين العام بوزارة الصلب بجمهورية الهند، سنجاي روي.

وركّزت طافر، خلال هذه اللقاءات، على سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات البحث الجيولوجي، والاستكشاف، واستغلال الموارد المعدنية. إلى جانب تشجيع الشراكات والاستثمارات في القطاع المنجمي. وتم التطرق إلى تبادل الخبرات بين الدول لتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكدت طافر، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق تحوّل نوعي في استغلال مواردها المنجمية من خلال تطوير مشاريع كبرى. منها استغلال وتحويل الفوسفات في تبسة، واستغلال مكامن الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومشروع تطوير مكمن الحديد بغار جبيلات.

وفي سياق متصل، أكدت طافر، على التزام الجزائر بمعايير الاستدامة البيئية والصحة المهنية والسلامة في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين. مؤكدة أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود العالمية للتحول نحو تقنيات أكثر استدامة.