كريم يونس: “الهيئة تعرضت للعداوة ولكنها ستواصل رغم كل الظروف”

أكد منسق لجنة الوساطة والحوار، كريم يونس، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تعرضت للهجومات والعداوة، ولكنها ستواصل عملها رغم كل الظروف، حتى تخرج البلاد من الأزمة السياسية.

وأكد ذات المتحدث، خلال ندوة لقاء له مع رئيس حزب جبهة المستقبل، أن الهيئة مع قرارات الشعب، وإن كان الشعب يريد تغيير الحكومة، فاللجنة أيضا تريد تغييرها.

وأن كان الشعب يريد تغير النظام-يضيف منسق لجنة الحوار- فالهيئة كذلك تريد التغيير.

وقال كريم يونس: ” الشعب والأحزاب تريد تغيير الحكومة ونحن لسنا ضد الشعب”.

وأضاف ذات المتحدث، أن ضمير أعضاء اللجنة، يقودهم للعمل من أجل إخراج البلاد من الأزمة.

وأكد منسق اللجنة، أن عليهم العمل على تغيير ما يطالب به الشعب حتى تتحسن الأوضاع في البلاد.