كريم يونس: عمل الهيئة سيتمحور حول إقتراح الإجراءات الكفيلة للقضاء على البيروقراطية

أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس،أن عمل المؤسسة التي يشرف عليها سيكون من خلال إقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف.

وقال كريم يونس، اليوم الأربعاء خلال ورشة تفاعلية حول “آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان ” نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، “أن عمل المؤسسة سيكون من خلال إقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية”.

وأكد كريم يونس أن هيئته ستلقى كذلك الشكاوي التي قد تثير مسائل تتعلق بالفساد الإدراري والتحقيق فيها وإعلام الجهات المعنية بما يمكن إتخاذه من إجراءات.

وأضاف المتحدث أن “الهيئة تستخدم صلاحيتها القانونية من أجل نشر ثقافة محاربة الفساد في الوسط الإداري”.

وأوضح كريم يونس “أن الجزائر الجديدة التي يزعم الوصول إليها هي “جزائر لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيحارب بكل قوة”.

وقال في السياق ذاته أن “مواصلة مكافحة هذه الأفة سيكون في قلب المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وذلك من أجل الوصول إلى أخلقة الحياة السياسية وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط شفاف ونزيه”

بالتالي “إرجاع الثقة واللحمة بين المواطن ودولته”.