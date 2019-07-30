كريم يونس: “لجنة الحوار ستجتمع في أقرب وقت وسنقرر ما سنفعله”

رفض منسق هيىة الوساطة والحوار كريم يونس، التعليق على تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.

وقال كريم يونس في تصريح صحفي لـ “النهار” : “ليس لدي تعليق على تصريحات قائد أركان الجيش الوطني، لأن الأمر يتعلق باللجنة التي ستجتمع في أقرب وقت لتحليل الخطاب و لتقرر ما ستفعل”.

وثمن اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد قايد صالح، خلال اشرافه على تكريم المتفوقين في امتحانات شهادتي “الباك” و”البيام” الخطوات التي تم القيام بها في إطار الحوار الوطني.

كما رد الفريق قايد صالح، على مطلب إطلاق سراح الموقوفين في مسيرات الحراك، التي طُرح كشرط للشروع في الحوار، كأسلوب للتهدئة والطمأنة.

وكان من جملة ما قاله الفريق قايد صالح، في هذا الموضوع أنّ أفكارا مسمومة أطلقتها العصابة وتبنتها بعض الأوساط تطالب بإطلاق سراح متهمين بالإساءة لرموز الدولة.

كما أكد أيضا عضو هيئة الوساطة والحوار بن عيسى، في تصريح لـ “النهار”، أنه اتفقوا في آخر لقاء للجنة على أن مواصلة عمل اللجنة مرهون بتحقيق المطالب التي رفعناها، مضيفا: ” سنحتمع وسنقرر ..”