كريم يونس يرد على الأحزاب الرافضة للهيئة:  “الحراك رفض الحوار مع السلطة وليس الهيئة”

رد اليوم الخميس، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، على الأحزاب المنتقدة والرافضة للهيئة.

وخلال الندوة الصحفية، قال إن الحراك رفض الحوار مع السلطة وليس الهيئة، لأنها مستقلة وليست مقيدة أو تابعة لطرف ما.

وأضاف ” نحن هيئة وساطة بين السلطة والشعب، ننقل مطالب الجزائريين إلى السلطات العليا للبلاد قصد النظر فيها والاستجابة لها”.

وفي تعليقه على مهاجمة رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أشار “جاب الله انسان محترم، احترام كبير بيننا، لكن هذا لا يمنع أن يدلي برأيه أو يعبر عن موقفه”.