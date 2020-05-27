كشفت وتدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بسطح ڨنتيس في تبسة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء من كشفت ودمير 9 قنابل تقليدية الصنع بسطح ڨنتيس، ولاية تبسة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع تم توقيف14 شخصا من طرف مفارز للجيش بكل من تندوف وعين قزام وبرج باجي مختار 14 شخصا.

كما تمكنت ذات المفارز من حجز 6 مركبات رباعية الدفع، و2670 لتر من الوقود و5.5 طن من المواد الغذائية.

واضاف البيان أن العمليات مكنت كذلك من حجز 5 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية.

وفي ذات السياق أوقفت مقرزة للجيش بأم البواقي تاجر مخدرات بحوزته 1527 قرص مهلوس.

بينما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة 3 مهربين اين ضبط بحوزتهم 2470 علبة سجائر و1480 وحدة من مختلف المشروبات.

في حين احبط حرس السواحل محاولة الحرڨة لـ 6 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة.

كما تم توقيف تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار.