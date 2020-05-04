كشف أول صور تفصيلية تظهر شكل “فيروس كورونا” الحقيقي

تمكن علماء بريطانيون من الكشف لأول مرة عن صور مجهرية تفصيلية تظهر شكل فيروس كورونا المستجد، والذي لا يزال يقضي على الآلاف يوميا.

وحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن فريقا علميا من كلية “علوم الحياة” بجامعة “دندي”، نشر صورا هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية للفيروس.

وتظهر الصور الملتقطة باستخدام مجهر قوي، شكل وتكوين جزيئات “كوفيد-19“، داخل الأمعاء البشرية وطريقة انتشاره وتكاثره.

أين اكتشف العلماء بأن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها، وهذا ما يفسر وجود أعراض الإسهال والغثيان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف شخص، وأودى بحياة نحو 247 ألف عبر العالم.

معين.ت

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