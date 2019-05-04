كشف حقيقة صور “les menottes” والحلاقة لعمر البشير

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يزعم ناشروها، أنها التقطت في السجن.

وتظهر الصور المتداولة، اعتقال البشير، وكذا حلاقة شعره من قبل نزلاء آخرين، حسب موقع سكاي نيوز العربية.

وكشفت وكالة “فرانس برس” حقيقة الأمر، وأكدت أن صورة الاعتقال مفبركة، بحيث تم لصق رأس البشير على جسم الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران غباغبو.

أما الصورة التي يظهر فيها البشير يحلق شعره، فهي حقيقية لكنها قديمة تعود لأدائه فريضة الحج في مكة.

وذكرت الوكالة، أن حسابات لأشخاص ومجموعات وصفحات نيجيرية وزامبية وكينية على “فيسبوك”، نشرت الصورتين بتعليقات مضللة.

وعزل الجيش السوداني، عمر البشير، في 11 أفريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما.

ليتم ايداعه السجن في وقت لاحق، وتم نقله إلى سجن كوبر، أكبر وأخطر سجن في البلاد.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول، في قضايا “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

كما أن البشير، مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يتعلق بجرائم حرب، خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.