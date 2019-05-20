كشف مخبأين للإرهابيين يحويان مواد كيماوية لصناعة المتفجرات بسيدي بلعباس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الأحد، مخبأين للإرهابيين يحويان مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات بسيدي بلعباس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، تمكنت أمس من توقيف 3 تجار مخدرات وضبط 16,5 قنطار من الكيف المعالج بعين الصفراء، ولاية النعامة

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بغرداية4 تجار مخدرات

وضبطت4 قناطير و48 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبة سياحية.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان 7 تجار مخدرات

وضبطت104 كيلوغرام من الكيف المعالج و 4 مركبات،

في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتمنراست، 2980 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 7منقبين عن الذهب

وحجزت 9 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط،

فيما تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين قزام وبشار.