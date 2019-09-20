كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست يحتوي قاذف صاروخي ومسدسات رشاشة

كشفت مفارز الجيش، امس الخميس، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي لولاية تمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يحتوي المخبأ على قاذف صاروخي من نوع RPG-2 ، ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف.

كما يحتوي على بندقية نصف آلية سمينوف، 5 أنابيب إطلاق صواريخ BM13.

47 قذيفة هاون عيار 82 ملم؛ قذيفة للقاذف الصاروخي RPG-7 ؛ 3قذائف للقاذف الصاروخي RPG-2.

في نفس السياق، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية تمشيط بمنطقة جبل الرفعة، باتنة من كشف مخبأ للإرهابيين.

ويحتوي المخبأ على قنبلة تقليدية الصنع، مواد غذائية وأدوات لتحضير المتفجرات.

وتمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار من توقيف ستة منقبين عن الذهب، وحجز سيارة رباعية الدفع.

كما تم حجز17 مولد كهربائي، 10 مطارق ضاغطة، 2 مصفاة ذهب، جهاز كشف عن المعادن، وحجز كمية من المواد المتفجرة و 1400 لتر من الوقود.

في حين تمكن حرس السواحل بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وسكيكدةمن توقيف شخص وحجز قارب تقليدي الصنع.

كما تم حجز بندقيتي صيد تحت مائي وبندقية صيد.

فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (7904) لتر من الوقود بكل من سوق اهــراس، تبسة والطــارف.

و أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (60) شخصا بكل من وهران، بني صاف ومستغانم، والطارف.