كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع ببومرداس والجزائر العاصمة

كشفت ودمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، قنبلتين تقليديتي الصنع ببومرداس والجزائر العاصمة.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد تم تدمير القنبلتين خلال عمليتين منفصلتين بكل من بلديتي سوق الحد ببومرداس وسيدي موسى بالجزائر العاصمة.

من جانب آخر، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، 3 تجار مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ 21 كيلوغراما من الكيف المعالج.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خمسة 5 تجار مخدرات بحوزتهم 5,6 كيلوغرام من نفس المادة، وذلك بكل من باتنة وعين الدفلى.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، شخصين وحجزت أربع 4 مركبات رباعية الدفع و720 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب، في حين تم إحباط محاولات تهريب 6375 لتر من الوقود بكل من الطارف.