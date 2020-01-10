كشف وتدمير لغمين وقنبلة تقليدية الصنع في عين الدفلى وسطيف

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى وسطيف.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش بكل من جانت، تمنراست وبرج باجي مختار، 14 شخصا من جنسيات مختلفة.

وحجزت 18 مولدا كهربائيا، 12 مطرقة ضغط، مضختي ماء، كيسين من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين حجز أفراد الدرك الوطني بندقية صيد بسطيف.

في نفس السياق، أحبطت مفارز الجيش محاولات تهريب 9904 لترا من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، وحجزت 1000 علبة سجائر ببسكرة.

من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني وحرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف، وهران وعين تيموشنت.

فيما تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بومرداس، تلمسان وخنشلة.