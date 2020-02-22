كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وبومرداس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الجمعة، من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع إثر عمليات بحث وتمشيط في كل من ولايتي الجلفة وبومرداس.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وتلمسان والبيض ستة تجار مخدرات.

وضبطت 96.2 كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع مركبات سياحية.

وأوقفت مفارز مشتركة أخرى خمسة تجار مخدرات وحجزت 2040 قرص مهلوس بكل من عين الدفلى وتبسة.

كما أضاف البيان ان مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت كذلك بكل من تمنراست وبشار وأدرار، أربعة أشخاص وضبطت شاحنة و1200 لتر من الوقود و23700 لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى 14 مولد كهربائي و16 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن.

وكشفت عناصر الدرك الوطني، بوهران ورشة للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ وضبطوا 83.8 طن من هذه المادة.

كما تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، من إحباط محاولات تهريب 12611 لتر من الوقود، في حين تم توقيف 25 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة.