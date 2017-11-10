كشف وتدمير 5 كازمات للإرهابيين بباتنة وجيجل

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بكل من باتنة وجيجل، 5 مخابئ للإرهابيين

تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وألبسة وأفرشة وكذا أغراض مختلفة.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان

4 بارونات مخدرات وحجزت 189 كيلوغرام من الكيف المعالج و4 سيارات سياحية.

في حين تم حجز 1800 وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم وألف خرطوشة سجائر ببسكرة.

في ذات السياق، أوقف عناصر الجيش و الدرك بكل من عين قزام وتمنراست

مهربين اثنين وحجزت 1.57طن من مادة السكر ومعدات تنقيب عن الذهب.

فيما تم إحباط محاولات تهريب لكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 40120 لتر، بكل من تبسة، الطارف وسوق أهراس

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الجيش وعناصر حرس الحدود بكل من تلمسان وورقلة 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.