كشوف نقاط “إكسبريس”..في “البيام” و”الباك”

ربط الموقع الخاص بعملية الرقمنة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رقم سري لكل تلميذ يسمح بتحويل علامته مباشرة إلى مؤسسته التربوية

قررت وزارة التربية الوطنية، ربط موقع الرقمنة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهذا قصد الإسراع في عملية الإعلان عن النتائج المتعلقة بالامتحانات الرسمية النهائية «السانكيام» و«البيام» و«الباك» من خلال إرسال نتائج الفصول الثلاثة إلى الديوان لاحتسابها والإعلان عن النتائج النهائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» فإن هذه العملية تسمح لمدير المؤسسة التربوية بالاطلاع على النتائج التي تحصل عليها تلاميذ مباشرة بعد انتهاء الديوان من عملية جمع وإعداد النتائج، وهذا قصد تسهيل عملية الإعلان عن النتائج التي كانت تتم بطريقة تقليدية، حيث يكلف الأمين العام بالمديرية بالتوجه للديوان قصد إحضار النتائج، وبعدها نشرها والإعلان عنها.

وتشير المعلومات أيضا إلى أن وزارة التربية الوطنية، شددت من خلال مراسلتها على أن ترفق نقاط التلاميذ المعنيين بالامتحانات الرسمية بالرقم السري الخاص بكل تلميذ والتأكد من صحة المعلومات التي تم إرسالها إلى الديوان لتفادي أي خطأ مستقبلا.

وقد أمرت الوزارة مديري المؤسسات التعليمية، بضرورة استعجال عملية حجز النقاط والقاضية بربط قاعدة بيانات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقاعدة بيانات الأرضية الوطنية للرقمنة، والتي يترتب عنها احتساب معدلات القبول للتلاميذ واستظهار النتائج النهائية للناجحين، مع متابعة استكمال ورصد العلامات والتأكد من صحتها.

وحمّلت وزارة التربية حسب التعليمة، مديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية المسؤولية في حال وقوع أي خطأ في رصد هذه العلامات، باعتبار أنه لا يمكن تصحيحه.

ويأتي هذا، في الوقت الذي عرفت فيه السنوات الماضية عددا من المشاكل بسبب عدم احتساب معدلات التلاميذ في الطورين المتوسط والابتدائي بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي عجّل برسوبهم بالرغم من أحقيتهم في الانتقال.