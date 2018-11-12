كعروف: “استعدنا بن يوسف وأوتشي وننتظر قرار الطبيب بخصوص صالحي”

أكد مراد كعروف، مساعد مدرب شبيبة القبائل، أن الهزيمة أمام اتحاد العاصمة أصبحت من الماضي بالنسبة للاعبين الذين يسعون لاستعادة نغمة الإنتصارات أمام النصرية.

وكشف مراد كعروف، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمباراة نصر حسين داي: “هزيمة الإتحاد أصبحت من الماضي وتركيزنا حاليا على مباراة نصر حسين داي”.

وأضاف: “حضرنا في أفضل الظروف لهذه المباراة، والكل مصمم على ابقاء النقاط الثلاثة في ميداننا، رغم إداركنا أن المهمة لن تكون سهلة”.

وتابع: “هذه المباراة ستشهد غياب المهاجم فيستون الذي سيشارك رفقة بلده في تصفيات أمام افريقا، في المقابل سنستعيد كل من بن يوسف، وأوتشي”.

وعن الإصابة التي تلقاها مؤخرا الحارس صالحي، أوضح كعروف: “نحن في انتظار القرار النهائي من طبيب الفريق، بخصوص امكانية مشاركته أمام النصرية من عدمها”.

وبخصوص المنافس أضاف كعروف: “رغم المشاكل التي يعانيها نصر حسين داي مؤخرا، إلا أنه يبقى فريق قوي، خاصة خارج الديار، لذا علينا التعامل معه بحذر”.