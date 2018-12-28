أنقذ كلب بوليسي، الأربعاء الماضي، طفلا ظل مدفونا لمدة لا تقل عن 40 دقيقة تحت الثلوج في جبال الآلب.

الحادثة التي وصفها رجال الأنقاذ بالمعجزة، وقعت في بلدة بورسان موريس شمال شرق فرنسا، إثر انهيار ثلجي في جبال الآلب.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، عن الشرطة، فإن الطفل كان يتزلج رفقة مجموعة مكونة من 7 أشخاص، قبل أن يجرفه انهيار الثلوج، بسبب انفصال جزء كبير من الثلوج عن الجبل.

وكانت فرص نجاة الطفل ضئيلة جدا، بعدما ظل تحت الثلوج لأكثر من 15 دقيقة، إلا أنّ الكلب البوليسي المعجزة تمكن من العثور عليه بعد 40 دقيقة، ليكون بطل القصة.