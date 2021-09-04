كلمة وزير التعليم العالي بمناسبة الدخول الجامعي

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، كل مسيري المؤسسات الجامعية، بالتنسيق مع مديري الصحة العمومية عبر الولايات، إلى إنجاح عملية التلقيح، ضد فيروس كورونا.

وخلال كلمة ألقاها عشية الدخول الجامعي، دعا الوزير الأسؤة الجامعية، إلى ضرورة التلقيح، من أجل أن تعود الجامعة إلى نشاطاتها المعهودة سابقا.

ودعا بن زيان إلى تعميم ثقافة الحوار عبر كافة المستويات، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما لذلك من آثار ايجابية على ضمان الإستقرار والتخفيف من الأزمات والتوترات وإستعادة الأسرة الجامعية لفضاءاتها العمومية العلمية والأكاديمية.

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة والأساتذة للإنخراط في النوادي البيداغوجية والأكاديمية والعلمية لتجميع الطاقات والأفكار وتحقيق جامعة الغد القائمة على الإنفتاح والتشديد والإبتكار.

وقال بن زيان، أنه سيتم مواصلة اللقاءات التشاورية الدورية والمنتظمة مع كل الشركاء الإجتماعيين والطلبة والأساتذة والعمال.