الرقم السري :

135741

كل أحلامك ستصبح حقيقة إلى جانب أرمل يبحث عن رفيقة

نستهل عروضنا من منطقة القبائل التي تزخر بأسمى الفضائل، معروف أهلها بالجود والكرم الهائل، من ولاية بجاية بالذات. اتصل بنا رجل يحمل كل النوايا الطيبة من أجل أن يعثر على راحة البال، ترمل وفارق زوجته الحياة. فصارت الأيام زخم من الذكريات التي تحاصره ليلا نهار، لديه أولاد كبار كل مستق بحياته، يبلغ من العمر 63 سنة. هو إطار متقاعد، كان يعمل كأستاذ جامعي، ولديه سكن خاص. يتمنى العثور على زوجة طيبة القلب، حسنة المعشر، تدخل حياته وتصبح رفيقة عمره، يتمنى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها يكون أقل من 53 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

135742

أريد فقط أن أكون الأسعد

إلى ولاية برج بوعريريج، نعرفكم أيضا على رجل يحلم بأن يستعيد الأمل. يتمنى أن يقترن من جديد ويرمم حياته على يد زوجة تكون قرة عين له، رجل يبلغ من العمر 56 سنة. مطلق أب لولدين، لديه ورشة خاصة يكسب منها رزقه وقوته، ولديه مسكن خاص.

يناشد بنت الحلال ويتوسم فيها التدين والالتزام، امرأة متفهمة تقدر الحياة الزوجية، سنها من 35 حتى 50 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنان، يفضلها ماكثة بالبت وليس لديه مشكل إن كانت عاملة. من أي ولاية من الوطن.

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الرقم السري :

135577

إبن تيبازة يبحث عن رفيقة للدرب

مع إبن تيبازة، ستكون إنطلاقتنا في هذا الركن الذي يريد من خلاله أحد أبنائها بلوغ المراد. وتحقيق حلمه في العثور على رفيقة درب يحيا إلى جانبها السعادة. شاب في الـ46من عمره، متقد بالحيوية والنشاط، لم يسبق له الزواج وهو عامل حر ولديه سكن خاص.

يريد من لا يرى سوى الأمل في حياته، أن يسوق له القدر شابة تعول أن تكون زوجة صالحة. كما شرطه أن تكون عزباء، يريدها من العاصمة وضواحيها، وأما عن سنها فهو يريدها أن تكون ما بين 28إلى 42سنة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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