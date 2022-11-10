كل أملي أن أجد توأما لروحي

الرقم السري :

138102

خمسيني من الوسط يطمح لتحقيق حلم الأبوة

أن أجد توأما لروحي هو أكثر ما أريده وأتمناه، فأنا رجلت كادت خيبة الامل أن تقتلني. حيث أنني تزوجت ولم أوفق في أن يكون لي أبناء يبددون حيرتي وقلقي. ولأني وجدت مركز الأثير فإنني لم أفوت الفرصة حتى أحقق ما أريده وأرغب فيه. أنا رجل من الوسط الجزائري، في العقد الخامس من عمري، مطلق بدون أولاد. كما أنني موظف مستقر في القطاع العمومي، لدي سكن خاص. أرسل بندائي لبنات بلدي وكل من بوسعها لتحقيق لي حلم الأبوة، امرأة لا يتجاوز سنها 38سنة. كما أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، شرطي لأن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.

الرقم السري :

138103

إطار في الدولة سيغدق عليك بالمودة

في رحلة التـأمين للمستقبل قد يسهو الإنسان، فيمر العمر من دون أن يحسّ به يمضي. إلا أني ولحسن حظي تداركت نفسي ومنحت نفسي فرصة لأن يكون لي نصيب على يد مركز الأثير. فأرتبط بمن هي في مستوى تطلعاتي.

أنا سليم من ولاية البليدة، أبلغ من العمر41سنة، موظف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة. كما لم يسبق لي الزواج، ولدي سكن في طور الإنجاز.

أريد ان تكون لي زوجة طيبة صالحة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق. سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل. وحبذا لو كانت عاملة مستقرة أغدو معها وبها إلى رقيّ وسموّ وأحيا معها السعادة.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها