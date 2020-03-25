كمال رزيق: أنا من سكان بوفاريك وأخضع للحجر الصحي كباقي المواطنين

قال وزير التجارة في منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه من سكان مدينة بوفاريك وهو يخضع للحجر الصحي كباقي المواطنين الذين يقطنون بولاية البليدة.

وأضاف كمال رزيق في منشور “أنا من سكان مدينة بوفاريك، وهي جزء من ولاية البليدة ومازلت ساكنا هنا مع إخواني وأهلي أغادر بوفاريك صباحا للعمل بالوزارة وأرجع قبل الساعة السابعة للبيت لكي أعيش الحجر مثلهم إلى السابعة صباحا تضامنا مع اهلي وأيضا رسالة للجميع أن ما تقوم به الدولة هو في صالح الجميع و ليس عقابا لنا.

وقال رزيق في منشوره”أنا في البليدة مع إخوتي في الحجر كقدوة لهم لأن الحجر هو الحل الوحيد”

وختم رزيق تغريدته بالقول ” سوف تنتهي الغمة وترجع الفرحة للجزائر، والبليدة وبوفاريك، وسندعوكم جميعا لتذوق زلابية وشاربات بوفاريك إن شاء الله”.