كمال سعودي يطالب رئيس الرابطة بالرحيل.. وقرباج يرد: “لن أعلق على سوكارجي”!!

قال إن الأنصار يهدونه الفوز على شباب بلوزداد

سعودي: «يا قرباج ارحل.. قراراتك التعسفية ضد النصرية سببها ترشح ولد زميرلي في الكاف»

فتح المسير بفريق نصر حسين داي، كمال سعودي، النار على رئيس الرابطة محفوظ قرباج، وطالبه بالرحيل، كما اتهمه بخدمة مصالحه الشخصية.

وقال في هذا الصدد: «السبب الوحيد وراء قرارات قرباج التعسفية، هو ترشح ولد زميرلي للجنة التنفيذية للكاف، لأنه كان يريد الترشح لهذا المنصب، أقول له إنه حان الوقت للرحيل وترك المجال للأشخاص الذين يريدون العمل»، وأضاف: «بعد 10 سنوات وهو في المنصب وكرة القدم معه وصلت للمهزلة، جميع من يعمل، سواء وزير الرياضة أو رئيس الاتحادية، يعيقه، لأن هؤلاء الأشخاص لا يختبئون وراء المكاتب، في حين يسعى هو فقط لخدمة مصالحه الشخصية»، وختم حديثه قائلا: «جميع أنصار حسين داي يهدونك الفوز يا قرباج، وأقول له إن النصرية مستعدة للعب حتى في العقيبة».

قرباج: «أنا أترفع عن الردّ على شخص مخمور وفاقد لوعيه»!

رفض رئيس الرابطة محفوظ قرباج، الرد على تصريحات كمال سعودي، الذي طالبه بالرحيل واتهمه بخدمة مصالحه الشخصية على حساب كرة القدم الجزائرية، وقال في تصريح مقتضب لـ«النهار»: «أنا أترفع عن الرد على شخص مخمور فاقد لوعيه، لأنني متأكد بأنه لا يعي ما يقول».