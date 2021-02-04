كمال ناصري: شهادة التعمير تسلّم بشروط

صرح كمال ناصري وزير السكن والمدينة والعمران أن شهادة التعمير تسلّم بشروط وتعليمات صارمة ستسمح بتسوية العديد من الملفات العالقة.

وفي لقاء خص به تلفزيون النهار قال الوزيرأنه أسدى تعليمة ستسمح بتسوية العديد من الملفات وعدم الدخول في الحيثيات الخاص.

وأكد كمال ناصري أن الوزير الاول أعطى تعليمة لولاة الجمهورية من أجل تبسيط الاجراءات في هذا المجال.

وقال الوزير أهم شيء في العمران والبنايات وعلاقتها مع العمران المواضيع المتعلقة بأمن وسلامة المواطن والمحطين به.

وكذا إحترام الجيران.

بالإضافة إحترام مختلف قواعد التعمير.

وفي حال توفر هذه الشروط والمنصوص عليها قانونيا فإن شهادة التعمير تسلّم لصاحبها.