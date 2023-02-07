كمبلغ أولي.. 50 مليار ليرة سورية لإعادة إعمار البلاد بعد الزلزال

خصصت الحكومة السورية، مبلغ 50 مليار ليرة سورية، من أجل إعادة إعمار سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى.

وناشد الهلال الأحمر السوري، اليوم الثلاثاء، من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وهذا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.

وعرفت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في سوريا، ارتفاعا كبيرا، حيث قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 2400 آخرين على الأقل.

وحسب مختلف وسائل الإعلام السورية، فلقد وصل عدد المباني المنهارة إلى 60 مبنى. كما تم افتتاح 18 مركزا لإيواء المتضررين جراء هذا الزلزال العنيف.

هذا وسجلت معظم الإصابات في محافظات حلب (شمالا) واللاذقية (غربا) وحماة (وسط) وطرطوس (غربا).

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسقطت مبان بشكل كامل وجزئي في 58 قرية وبلدة ومدينة في سوريا غالبيتها ضمن مناطق شمال غربي سوريا.