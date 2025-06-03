“كناص”: وكالة الجزائر تطلق حملة تحسيسية لتحيين بطاقة الشفاء في الصيدليات

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن إطلاق وكالة الجزائر حملة إعلامية تحسيسية، بخصوص تحيين بطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق.

وأوضح بيان للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن هذه الحملة ستكون خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 05 جوان 2025. لفائدة المؤمّنين لهم اجتماعيا بخصوص تحيين بطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الحملة تهدف إلى توطيد العلاقات التعاقدية مع مهني الصحة وتحسيسهم بدورهم. في المساهمة في عصرنة ورقمنه إدارة الصندوق. كما تسمح هذه العملية بإبراز جهود الصندوق في مجال تخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية.

وعليه سطّرت “وكالة الجزائر” برنامج إعلامي يتمثل في تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية لفائدة أعوان الصندوق قصد إعلامهم بالتدابير المنتهجة في هذا المجال. ودعوتهم إلى المشاركة في عملية الإعلام والتحسيس.

كما برمجت الوكالة -يضيف البيان-، أبواب مفتوحة خلال هذا الأسبوع على مستوى مقر وكالة الجزائر قصد توعية المواطنين. حول هذا الإجراء الجديد.

وأشار المصدر نفسه، أن نظام الشفاء بلغ مرحلة كبيرة من التقدم في مجال التكفل الأمثل بالمؤمّنين لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. وهو قفزة تقنية وتكنولوجية هائلة تضمن السير المنسجم والمسـتديم والآمن لمنظومة الضمان الاجتماعي. و له دور محوري في التحسين المتواصل للخدمة العمومية كما أصبحت بطاقة الشفاء. جزءا لا يتجزء من يوميات المواطن لما توفره من تسهيلات في مسار العلاج والاستفادة من من الاداءات التي يقدمها الصندوق. سواء ما يتعلق باقتناء الأدوية أو العلاج الصحي ، مشكلا همزة وصل بين الصندوق و المؤمن له اجتماعيا و مهني الصحة.

خدمة جديدة متوفرة 24سا/24سا

الخدمة الرقمية الجديدة الخاصة بتحيين بطاقات الشفاء على مستوى الصيدليات، والتي تضاف على باقة الخدمات التي يوفرها الصـندوق تعد مكسبا نوعيا في مسار تحسين الخدمة العمومية و تقريبها من المواطن، و تخفيف الإجراءات الإدارية، و التي تُتيح للمؤمّن له اجتماعيا و ذوي حقوقه إمكانية تحيين بطاقة الشفاء مباشـرة على مسـتوى الصّيدليات المتعاقدة مع الصندوق عبر كافة ربوع الوطن، دون الحاجة الى التنقل نحو هياكل الدفع، وفق البيان نفسه.

وأشار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إلى أن هذه الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة، وخلال أيــام الأسبوع، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية والدّينية، مما يسهل على المرضى الاستفادة من أدويتهم في أي وقت، خاصة في الحالات الاستعجالية.

كما جاءت انسجاما مع الانتقال إلى الجيل الثاني من بطاقة الشفاء، وقد مكّنت هذه النسخة الجديدة من تعزيز مرونة معالجة الملفات الطبية، وتكاملها مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالتأمين عن المرض.

ويعد هذا الاجراء خطوة إضافية في سياق تنفيذ عمل الصندوق بعنوان التحول الرقمي، الذي يهدف إلى تقليص أسباب التنقل نحو مختلف هياكله، وتوسيع مجـــال تقديم الخـدمات عن بعد، حسب المصدر نفسه.

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