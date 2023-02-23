كندا.. العثور على أم جزائرية مقتولة في شقتها بمونتريال

اهتز أبناء الجالية الجزائرية المقيمين بكندا، على وقع فاجعة أليمة تمثلت في العثور على أم جزائرية ميتة داخل شقتها الواقعة بحي Parc-Extension في مدينة مونتريال .

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية كندية، فإن السيدة الجزائرية عثر عليها بتاريخ 19 فيفري الجاري من قبل مصالح الأمن.

وأوضحت ذات المصادر، بأن الضحية تدعى “لويزة و”، أم جزائرية تبلغ من العمر 54 عامًا، تعيش في شقتها مع ابنتها البالغة من العمر 26 عامًا.

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وقد تدخلت الشرطة بعد تلقيها بلاغا من أحد سكان المنطقة مفاده شجار في إحدى الشقق، أين وجدت رجلاً يبلغ من العمر 23 عامًا ينزف بعد طعنه في ذراعه، والأم الجزائرية متوفية.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم ادارة شرطة مدينة مونتريال جان بيير باربانت، فإنه تم العثور على أثار عنف في جثة الضحية.

لتقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق للوقوف لفك لغز هذه الجريمة، حيث لم يستبعد المحققون إمكانية وفاة الأم الجزائرية على يد ابنتها التي تبقى المشتبه به الرئيسي في هذه القضية.