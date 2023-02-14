كندا تسهل منح التأشيرات المؤقتة

تريد الحكومة الكندية الاحتفاظ بلقب بلد الهجرة. بالإضافة إلى البرامج المختلفة التي أطلقتها هذه الدولة لجذب المزيد من العمال الأجانب. ترغب السلطات الكندية في منح المزيد من التسهيلات، لا سيما في سياق الحصول على تأشيرات مؤقتة.

في الواقع ، خلال اجتماع مع طلاب التمريض من كلية ألجونكوين في أوتاوا. أعرب رئيس الوزراء الكندي ، ولا سيما جاستن ترودو، عن رغبة حكومته في تسهيل منح ما يسمى بتأشيرات الزيارة المؤقتة.

وفي أعقاب ذلك، يتذكر ترودو الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة لجذب الوافدين الجدد إلى كندا.

خلال هذا الاجتماع ، أقر رئيس الوزراء الكندي بأن بعض الأجانب يجدون صعوبة في الحصول على تأشيرة مؤقتة لكندا. وهذا على وجه الخصوص بسبب بطء إجراءات معالجة هذه الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك ، قال جاستن ترودو إن إدارة الهجرة تعمل مع السلطات المختصة لتسهيل منح التأشيرات المؤقتة لمن يطلبونها.

للتذكير، خصصت الحكومة الكندية ميزانية قدرها 85 مليون دولار لتحديث نظام الهجرة الكندي. على وجه الخصوص عن طريق تقليل أوقات المعالجة لطلبات الحصول على التأشيرات المؤقتة والإقامة غير الدائمة وتصاريح العمل والدراسة.