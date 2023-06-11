كندا تعفي 13 دولة من تأشيرة الدخول

أعلنت الحكومة الكندية عن إضافة 13 دولة إلى برنامج تصريح السفر الإلكتروني،eTA. وثيقة مرتبطة إلكترونيًا بجواز سفر المسافر، لتسهيل دخول الأجانب المعفيين من التأشيرة.

هذه الوثيقة الإلكترونية صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، وفقا للمصدر الرسمي لكندا.

وأعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، شون فريزر، في بيان صحفي صدر مؤخرًا، عن إضافة دول جديدة إلى برنامج eTA. افيما لم تشمل القائمة الجزائر.

ويشمل تصريح السفر الإلكتروني (eTA) أيضًا المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، أشارت الحكومة الكندية إلى أن “التصريح الإلكتروني للسفر (eTA) لا يضمن الدخول إلى كندا. عند وصولك ، سيطلب منك ضابط خدمات الحدود جواز سفرك ووثائق أخرى. ويجب أن تقنع الضابط بأن لديك الحق في دخول كندا.

وتتعلق الدول المعنبية بكل من أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، كوستا ريكا، المغرب، بنما، فيلبين، سانت كيتس ونيفيس. سانت لوسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيشيل، تايلاند، ترينداد وتوباغو، أوروغواي.