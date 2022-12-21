كندا تفتح أبوابها للمزيد من المهاجرين

بالنسبة لعام 2022 تعتزم كندا تحطيم رقم قياسي جديد من خلال الوصول إلى 431 ألف مقيم دائم. هذا هو أكبر عدد من الوافدين الجدد في تاريخ البلاد، وفقًا لـ IRCC.

وفقًا لأحدث الأرقام من نهاية نوفمبر، والتي تم إصدارها من قبل IRCC. عالجت الحكومة الكندية 4.8 مليون ملف. وهو ضعف الرقم المعلن، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويشمل هذا الرقم ما يقرب من 700 ألف تصريح عمل و 670.000 طلب تصريح دراسة.

بالإضافة إلى ذلك، في أحدث بيان صحفي لها، أشارت IRCC إلى تحديث خدماتها وإضافة الدعم لبرامج الإقامة الدائمة. وبالتالي ، سيتم تجديد بطاقات الإقامة الدائمة في أقصر مدة.

ويشير أحدث بيان صحفي لـ IRCC أيضًا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة الكندية للاستفادة من إمكانات القادمين الجدد المؤقتين والدائمين. وذلك من أجل التغلب على أزمة العمل في البلاد.

في هذا السياق ، وسعت كندا تصاريح العمل للأزواج والمُعالين الذين هم في سن العمل من العمال المؤقتين.

كما ألغت الحكومة الكندية مؤقتًا حد 20 ساعة في الأسبوع للطلاب الراغبين في العمل خارج الحرم الجامعي.

وفكرت الحكومة الكندية أيضًا في الأطباء ، للتغلب على أزمة التوظيف في القطاع الطبي.

للقيام بذلك ، أعلنت عن الإعفاء من المتطلبات الحالية للأطباء. على وجه الخصوص ، أولئك الذين يعملون وفقًا لنموذج “الأجر مقابل الخدمة”.