كندا تقر شروطا جديدة لدخول أراضيها

أقرت دولة كندا شروطا جديدة لدخول المسافرين والسياح إلى أراضيها، في ظل استمرار الجائحة. خاصة وأن بعض البلدان لا تزال تسجل ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بكوفيد-19.

هؤلاء المؤهلون لدخول كندا

وأشارت الخارجية الكندية في بيان لها أن الركاب المؤهلين لدخول أراضيها هم المواطنين الكنديون، المقيمون الدائمون. أفراد الأسرة المباشرين لمواطني كندا. أفراد الأسرة الممتدة للمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا. الركاب الحاصلين على تصريح من وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC). المسافرون بخطاب تفويض من نائب وزير التراث الكندي (PCH). المسافرون الحاصلون على تصريح دراسة أو تصريح عمل بعد التخرج صادر عن كندا.

ويجب على الركاب وأعضاء الطاقم تقديم معلوماتهم إلكترونيًا، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الوصول. عبر تطبيق ArriveCAN أو الموقع الإلكتروني.

كما يجب على الركاب الذين تم تطعيمهم أم لا، تقديم إيصال الوصول قبل الصعود إلى الطائرة.

هذه إجراءات الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح

وبالنسبة للركاب الذين لم يتلقوا التطعيم، فعليهم إجراء اختبار PCR سلبي. كما يجب أن يكون لدى الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات اختبار COVID-19 سلبيًا قبل 72 ساعة من المغادرة.

ويعفى من الاختبار الركاب الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار COVID-19. والذين أجروه 14 يومًا على الأقل وقبل 180 يومًا على الأكثر من المغادرة.

وبخصوص الحجر الصحي، سيتم عزل الركاب لمدة 14 يومًا؛ بالإضافة إلى اختبار PCR السلبي. ويخضع الركاب لاختبار جزيئي COVID-19 في اليومين الأول والثامن بعد الوصول.

المسافرون الملقحون..

أما المسافرون الملقحون فيجب عليهم إظهار شهادة تطعيم ضد COVID-19. تُظهر أنه قد تم تطعيمهم بالكامل قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول. بالإضافة إلى الأطفال المصاحبين لهم دون سن 12 عامًا.

اللقاحات المقبولة..

وتتمثل اللقاحات المقبولة في AstraZeneca (Covishield) ، AstraZeneca (SK Bioscience) ، AstraZeneca ( Vaxzevria) أو Janssen أو Moderna أو Pfizer-BioNTech.

ولا يخضع الركاب الذين يحترمون جداول التطعيم المذكورة أعلاه باختبارات الحجر الصحي أو اختبارات PCR بعد الوصول.