كندا: طرد معلمة من التدريس بسبب الحجاب

شهدت مقاطعة كيبيك الكندية حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية بعدما تم استبعاد معلمة من التدريس بالفصول لارتدائها الحجاب.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الوطنية الأمريكية، ينص قانون المقاطعة رقم 21 على حظر دخول المدرسين الذين يرتدون رموزا دينية.

وتعد هذه واحدة من أول الحالات التى فقد فيها شخص عمله بالفعل منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

وقال أولياء أمور طلاب مدرسة شلسيا الإعدادية أنه تم إخبارهم بإبعاد المدرسة. وعرف بعضهم لاحقا أن هذا كان بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت المعلمة “قيل لي إنني لم أعد قادرة على التدريس في الفصل لأنني أرتدي الحجاب”.

وبعد العمل لعدة أشهر كمدرسة بديلة في مجلس مدرسة كيبيك الغربية. قالت إنه طُلب منها التقدم لوظيفة دائمة لتدريس فصل من الصف الثالث في مدرسة تشيلسي الابتدائية.

بدأت أنفاري هذه الوظيفة في وقت سابق من هذا الخريف. ولكن بعد شهر واحد فقط قالت إن مديرة المدرسة أخبرتها أن عليها الانتقال إلى وظيفة خارج الفصل الدراسي لأنها ترتدي الحجاب.

وأخبرتها المديرة أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشة مع قسم الموارد البشرية في مجلس المدرسة.

وقالت أنفاري لشبكة سي بي سي: “بصراحة، تلك اللحظة، كانت مجرد صدمة، كان من الصعب للغاية التعامل معها”.

وقال موقع جلوبال نيوز الكندي إن العديد من السياسيين أدانوا قرار إبعاد المعلمة بعد أخبارها أن حجابها ينتهك قانون المقاطعة.

وقال مارك ميلر، النائب عن إحدى مناطق مونتريال قوله إن هذا أمر جبان. مضيفا أن هذا النوع من التمييز لا يعكس مجتمع كيبيك الذى يعيش فيه.