كندا: قواعد جديدة على طلبات لم شمل الأسرة

بدأت الوزارات المسؤولة عن الهجرة في كندا تخطيطها لعام 2025-2027. فيما يتعلق باستقبال الوافدين الجدد إلى هذا البلد المعروف بسياسة الهجرة الجذابة والترحيبية.

من ناحية أخرى، يخشى رئيس الوزراء فرانسوا لوغو من “مخاطر ردود الفعل والمبالغة في رد الفعل” في كيبيك.

في الواقع، يعتقد فرانسوا ليغولت أنه من المبالغة أن نرحب بأكثر من 300 ألف شخص في كيبيك. في غضون عامين فقط. الأمر الذي يؤدي، بحسب قوله، إلى «مخاطر ردود الفعل والمبالغة في ردود الفعل».

وفي أعقاب ذلك، كشفت إدارة الهجرة في كيبيك، على موقعها الرسمي على الإنترنت. عن قواعد جديدة تنطبق على طلبات لم شمل الأسرة. دخلت هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 26 جوان وستطبق حتى 25 جوان 2026.

في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والفرنسة والاندماج أنه من الآن فصاعدا. لن تقبل كيبيك سوى 13000 طلب رعاية كحد أقصى. كجزء من إجراءات لم شمل الأسرة.

ومن بين هذا العدد، ستقوم الحكومة بمعالجة ما مجموعه 10400 طلب لإحضار الزوج أو الشريك. أو الشريك الزوجي أو طفل معال يقل عمره عن 18 عامًا إلى كيبيك.

وسيتم تلقي هذه الطلبات على أساس “من يأتي أولاً يخدم أولاً”.

علاوة على ذلك، إذا وصل العدد إلى هذا الحد قبل 25 جوان 2026، ستعلن الوزارة علناً. أنها لن تتلقى الطلبات حتى نهاية فترة الاستقبال.

وسيتم إرجاع جميع الطلبات الأخرى المستلمة بعد هذا التاريخ دون معالجتها ودون تحصيل رسوم.

علاوة على ذلك، قامت كيبيك بإعفاء الفئات التالية من هذه الإجراءات الجديدة. لذلك، لا يزال بإمكان الضامن أن يرعى:

طفلهما يقل عمره عن 18 عامًا.

طفل قاصر يرغب الشخص في تبنيه.

شخص بالغ يعتمد على والديه بسبب حالة جسدية أو عقلية.