كندا: 84٪ من المسلمين يواجهون التمييز في العمل

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الإسلاموفوبيا لا مكان لها في كندا. مبينا أن الحكومة الكندية تبذل جهودا “لمساعدة المسلمين على الشعور بالأمان”.

ومع ذلك ، أصدرت الإغاثة الإسلامية الكندية تقريرها الجديد، في 27 جانفي. والذي يتعامل مع الإسلاموفوبيا في مكان العمل. حيث يستند هذا التقرير إلى الشهادات المباشرة لـ 690 مسلمًا. منهم 65٪ رجال و 35٪ نساء.

بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة الإغاثة الإسلامية الكندية إلى أن 66٪ من هؤلاء المستجيبين. يعملون بدوام كامل و 72٪ يحملون درجة علمية متقدمة.

وتشير هذه الدراسة التي أجرتها الإغاثة الإسلامية الكندية إلى شكل من أشكال الإسلاموفوبيا. رسمية وغير رسمية بشكل خاص.

ويتضح الشكل الأول من عدم المساواة في الحصول على المكافآت والترقيات والمسؤوليات المهنية. أما النموذج الثاني فيتعلق بالسلوك ونوعية العلاقات في البيئة المهنية.

علاوة على ذلك ، بالنسبة لرئيسة الاتصالات والعلاقات الحكومية في الإغاثة الإسلامية الكندية ، في هذه الحالة ، ريحانة باتيل. فإن أكثر ما يساء فهمه هو الاعتداءات الصغيرة التي يقع ضحاياها المسلمون يوميًا. 84٪ من هؤلاء المسلمين يقولون إنهم تعرضوا لتمييز غير رسمي في العمل.

وفقًا للإغاثة الإسلامية الكندية، فإن هذا التمييز له تأثير قوي على التطور الوظيفي لهؤلاء المسلمين. وفي الحقيقة ، أفاد 80٪ من المستجيبين بأنهم لا يستطيعون شغل وظائف معينة بسبب انتمائهم الديني.

يشير هذا التقرير أيضًا إلى أن النساء المسلمات ، وخاصة اللواتي يرتدين الحجاب والنقاب ، يعانين من أعلى مستويات الإسلاموفوبيا في العمل. هؤلاء يواجهون صعوبة في العثور على وظيفة والتقدم في حياتهم المهنية.