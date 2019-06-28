كنفدرالية النقابات المستقلة تجدد رفضها الحوار مع حكومة بدوي

جددت كنفدرالية النقابات الجزائرية، رفضها لدعوة وزارة العمل التي نادت للحوار والتشاور، مؤكدة تمسكها بمطالب الحراك الشعبي الذي يتواصل منذ 22 فيفري المنصرم.

وحسب بيان للنقابات المستقلة، فإن “الكنفدرالية تؤكد تمسكها بالمطالب الشعبية المتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا”.

وأضاف ذات المصدر، أن النقابات المستقلة تؤكد مرة أخرى مقاطعتها لكل جلسات الحوار مع مع الحكومة الحالية “غير الشرعية” وكل الدوائر الوزارية.

للإشارة فإن كونفدرالية النقابات الجزائرية، الذي حمل توقيع 8 نقابات مستقلة، كان قد تلقى مراسلة من وزارة العمل بتاريخ 20 جوان 2019

وتتضمن دعوة لحضور لقاء للحوار والتشاور بتاريخ 27 جوان 2019، أي أمس الخميس، يضيف ذات المصدر .