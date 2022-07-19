كهل يقتل عشرينيا بعد ملاسنات كلامية بينهما في تيارت

اهتزت، ليلة أمس، مدينة تيارت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعدما وجه له كهل طعنة قاتلة.

وعُلم من مصادر مطلعة، بأن الجريمة وقعت في حي “إبن خلدون” بعاصمة الولاية، حيث وقعت ملاسنات كلامية بين الضحية البالغ من العمر 21 سنة، والجاني البالغ من العمر 52 سنة، حيث أقدم هذا الأخير بطعنه بواسطة سكين أردته قتيلا.

وقد علمت “النهار” بأن مصالح الشرطة أوقفت الجاني وباشرت تحقيقاتها في الجريمة وسط تضارب الأنباء حول أسبابها، وإن أرجعت مصادرنا ذلك إلى خلاف وُصف بالبسيط بين الطرفين، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق لمعرفة ملابساتها الحقيقية.

طالع أيضا: