كوت ديفوار تستنجد بالجزائر لتنظيم كان 2024

لم يمر النجاح الباهر للجزائر في تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة حاليا مرور الكرام.

حيث حلت اليوم الأحد بعثة لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا 2024، بقيادة رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، إدريسا ياسين ديالو بالجزائر.

وذلك بهدف الاستفادة من تجربة الجزائر في تنظيم “الشان” التي انطلقت يوم 13 جانفي وتمتد إلى غاية الـ4 فيفري المقبل.

كما كشف بيان اللجنة المحلية لتنظيم الشان أن البعثة الإيفوارية ستزور ملعب نيلسون مانديلا.

قبل أن يُضيف البيان:”لجنة تنظيم كان 2024 ستستعين بتجربة اللجنة المحلية لتنظيم الشان”.

كما ختم البيان:”سيتم ذلك عبر عدد من ورشات العمل التي تمت برمجتها في مجالات التنظيم المختلفة، مثل الأمن، والتسويق، والإعلام”.