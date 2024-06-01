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الرياضة

كودري يعود إلى اتحاد العاصمة

بقلم محمد لمين صحراوي
كودري يعود إلى اتحاد العاصمة
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أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، رسميا عن عودة لاعبها السابق، حمزة كودري، إلى الفريق في منصب منسق رياضي.

وكشفت إدارة “سوسطارة” في بيان لها، بأنها توصلت إلى اتفاق مع كودري، من أجل الالتحاق بالنادي كمنسق رياضي.

كما أبرزت بأن كودري، سيباشر مهامه في منصبه الجديد مع الاتحاد، بداية من تاريخ 16 جوان 2024، مباشرة بعد الجولة الأخيرة من الموسم الكروي الجاري، 2023/2024.

للإشارة فإن شركة “سيربور” المالكة لأغلبية أسهم الفريق. كانت قد أعلنت منتصف الأسبوع الفارط، عن موافقتها على طلب الاستقالة الذي تقدم بها المدير الرياضي، توفيق قريشي.

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