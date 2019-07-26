كورابة يعاين مشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار وهران

قام، أمس الخميس، وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة بزيارة عمل وتفقد لولاية وهران، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أنّ الزيارة التي قادت الوزير إلى وهران، عاين من خلالها عن كثب مشروع المحطة الجوية الجديدة على مستوى المطار الدولي ” أحمد بن بلة”، وبرج المراقبة الجديد.

كما عاين مشروع إنجاز المسالك الطرقية المؤدية إلى الملعب الأولمبي، ومشروع إنجاز الطريق الرابط بين ميناء وهران إلى جانب مشروع الطريق السيار شرق -غرب.

للإشارة، زيارة وزير النقل كورابة إلى مدينة وهران تزامنت مع زيارة وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود إلى ذات الولاية.