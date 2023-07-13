كوربيس:”باريس عاجزة على إنشاء فريق ثان في حين في باب الواد يوجد الإتحاد والمولودية”

إستذكر المدرب الفرنسي رولاند كوربيس، تجربته التدريبية في الجزائر، لما كان يشرف على العارضة الفنية لنادي إتحاد العاصمة.

وصرح كوربيس لموقع “AMUSE BOUCHE “، أمس الأربعاء:”إعتدت على الأجواء في الجزائر بكل سهولة كوني من مارسيليا، وخلال تجربتي هناك حدثني الجزائريون أنني أشبههم كثيرا”.

وأضاف كوربيس:”إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ليسا فريقين من مدينة واحدة بل هما من حي واحد وهو باب الواد، ونحن هنا في باريس، عجزنا على إنشاء فريق ثاني للمدينة ينافس في الدرجة الأولى”.

وتابع كوربيس:”باريس لاتمتلك فريق ثان رغم وجود حوالي 12 مليون نسمة، في زملائنا في الجزائر بحي باب الواد، أسسوا فريقين كبيرين في البطولة الجزائرية.

كما روى المدرب الأسبق للياسما ذكريات نهائي كأس الجزائر 2013 بالقول:”أمتلك ذكرى فريدة من نوعها، في تاريخ الكرة الجزائرية تواجه الإتحاد والمولودية في 5 نهائيات لكأس الجزائر”.

وواصل كوربيس حديثه:”إنتهت 4 نهائيات بفوز المولودية، وهنا تحدث الصدفة إلتقى الفريقين في النهائي 2013، بملعب 5 جويلية وبحضور 85 ألف مناصر”.

وروى كوربيس:”وفي النهائي الخامس بين الفريقين فزنا بهدف مقابل صفر، وهذا مايعني دخولي تاريخ نادي إتحاد العاصمة ضد الغريم المولودية”.

وختم كوربيس:”بكل تأكيد، لقد كانت هذه الذكرى أكبر فرحة حققتها، بعد رؤية الكم الهائل من الأشخاص السعداء بعد نهاية المباراة، وليومنا هذا أمتلك علاقات جيدة في الجزائر حتى مع أنصار المولودية”.