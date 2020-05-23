كورونا.. أكثر من 100 ألف إصابة في إفريقيا

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية عتبة الـ100 ألف، فيما تخطت حصيلة الوفيات الثلاثة آلاف.

وحسب آخر بيانات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (التابعة للاتحاد الإفريقي)، سجلت في القارة السمراء إلى غاية اليوم السبت 103933 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، وتوفى 3183 مريضا على الأقل جراء العدوى.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (32.3 ألف حالة) إلى منطقة شمال إفريقيا.

وتماثل 41473 شخصا للشفاء من كورونا في إفريقيا حتى الآن، حسب بيانات المراكز.