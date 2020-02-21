كورونا.. أنباء سعيدة من الصين ومخيفة في إيطاليا

تجاوز عدد حالات شفاء المصابين بفيروس “كورونا”، عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، لأول مرة.

وقال المتحدث بإسم اللجنة الوطنية الصينية للصحة، مي فنغ، اليوم الجمعة، إنّ عدد المرضى الصينيين الذين عولجوا حديثًا وغادروا المستشفيات في يوم واحد، تجاوز أمس الخميس وللمرة الأولى، ألفي شخص.

في حين قررت وزارة الصحة الإيطالية تعطيل كل النشاطات الدراسية والرياضية بمنطقة لومباردي، بشمال البلاد بعد إكتشاف إصابات بالفيروس في المنطقة، ليصل عدد المصابة منذ الأمس إلى 8 حالات.

وفي الوطن، أعلنت الإمارات عن إصابتين جديدتين على ترابها وإصابة أخرى في لبنان.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” بلغ أكثر من 2200 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين الذين شُفوا وغادروا المستشفيات أكثر من 18 ألف شخص.