كورونا.. إصابة واحدة جديدة مع عدم تسجيل وفيات

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الآخيرة، إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل أي وفاة، حسب بيان وزارة الصحة.

ووفقا لذات المصدر، فقد بلغ عدد الإصابات 271.410 حالة، فيما استقر مجموع المتماثلين للشفاء عند 182770 حالة، في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما لم يتم تسجيل أي مريض في العناية المركزة، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.