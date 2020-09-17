كورونا.. إعلان حظر التجول في شمال شرق إنجلترا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، عن فرض حظر التجول وإغلاق في شمال شرق إنجلترا.

وجاء هذا القرار، بعد ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في هذه المنطقة من المملكة المتحدة.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، قال الوزير في إفادة برلمانية، إن “المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد”.

وسيتم فرض قيود جديدة على كل من نورثمبرلاند وتينيسايد الشمالية وتينيسايد الجنوبية ونيوكاسل أبون تاين، وجيتسهيد وسندرلاند ومقاطعة دورهام.

وسيشمل الحظر عدم الاختلاط بين الأسر، وحظر التجول في الساعة 10 مساءً في المطاعم وأماكن الترفيه.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، إبتداء من يوم غد الجمعة.

وأظهرت الأرقام الصادرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، تسجيل 3991 حالة مؤكدة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة ارتفاعا عن اليوم السابق.

وتحصي المملكة المتحدة، أكثر من 378 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 41 ألف حالة وفاة.